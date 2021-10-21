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Песков назвал блестящей сессию вопросов Путину на пленарном заседании "Валдая"

Пресс-секретарь президента отметил, что в ходе дискуссии было "очень много содержания".

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Дискуссия членов клуба "Валдай" с президентом РФ Владимиром Путиным охватила максимальное число актуальных тем, сессия вопросов была блестящая. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы ТАСС.

"И выступление содержательное, собственно, как мы и анонсировали, и сессия "ответы - вопросы" тоже блестящая", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что в ходе дискуссии было "очень много содержания". "Действительно, охват максимально возможный, все актуальные темы, которые на повестке дня", - добавил он.

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