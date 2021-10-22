Эксперт: украинский законопроект "О переходном периоде" похоронит минский процесс

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", планируемый к рассмотрению парламентом Украины, в случае его принятия сделает невозможными дальнейшие переговоры по урегулированию конфликта на востоке страны в минском формате. Такое мнение в пятницу выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в ходе круглого стола в пресс-центре ТАСС "Минский процесс. Реалии и тенденции".

"Мы в скором времени можем ожидать принятия закона "О переходном периоде". Этот закон вообще исключает любой переговорный процесс. Но посмотрим, его пока не приняли", - отметил он.

Погребинский не исключает, что законопроект все же может быть поддержан в Верховной раде с некоторыми "мелкими" поправками, после чего, уверен он, "будут окончательные похороны минского процесса".

Внесенный в августе правительством Украины в Верховную раду проект закона "Об основах государственной политики переходного периода" определяет деятельность Киева на неподконтрольных ему территориях в период "после возвращения". В числе прочего документ предлагает введение "элементов переходной юстиции" и ответственности жителей регионов за деятельность в период "оккупации", проведение люстрации, отмену так и не вступившего в силу закона об амнистии участников событий в Донбассе.

Президент России Владимир Путин заявлял, что принятие законопроекта "означает фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", потому что все положения документа противоречат Минским соглашениям. Аналогичного мнения придерживаются в руководстве ДНР и ЛНР.

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) указала Киеву на необходимость приведения законопроекта в соответствие с положениями международного права, отметив, что документ "больше напоминает политические указания, а не нормативно-правовой акт".