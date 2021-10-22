Эксперт считает, что Киев стремится разрушить "нормандский формат"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Киев настаивает на проведении встречи глав "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) по урегулированию в Донбассе только затем, чтобы легитимировать собственный отказ от выполнения решений предыдущего саммита, а это станет шагом к разрушению самого "нормандского формата" переговоров. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев на состоявшемся в пятницу в ТАСС в онлайн-формате круглом столе, посвященном перспективам урегулирования конфликта на востоке Украины.

"Этот саммит нужен [президенту Украины Владимиру] Зеленскому только для того, чтобы легитимировать его собственный отказ выполнять решения предыдущего саммита. Никаких других целей он не преследует. Ясно, что это будет шаг к разрушению "нормандского формата", - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что, "если четыре лидера собрались, были приняты решения, но эти решения не были выполнены Украиной и затем эти лидеры собираются вновь, значит, их слово ничего не стоит". "И Украина стремится именно к такому результату. Она стремится к тому, чтобы слово лидеров "нормандского формата" ничего не стоило", - отметил Силаев.

При этом Германия и Франция, судя по их позиции, с этим вполне солидарны, считает он. "Они солидарны с тем, чтобы разрушить "нормандский формат", - считает политолог.