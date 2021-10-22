Песков рассказал о переговорах Путина и Беннета

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Первые переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета были продолжительными и конструктивными, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Переговоры завершились. Состоялся очень продолжительный, конструктивный и доверительный разговор", - сказал представитель Кремля.

Встреча началась утром в Сочи, куда Беннет прибыл с официальным визитом по приглашению главы российского государства. Как ранее отмечал Песков, переговоры проходили "в атмосфере теплых отношений". В повестке дня были, в частности, развитие двустороннего взаимодействия, региональная безопасность, ситуация вокруг Сирии, Афганистана, Ирана.

Беннет вступил в должность израильского премьера 13 июня, сменив на этом посту Биньямина Нетаньяху, возглавлявшего израильский кабмин бессменно с 2009 года. Путин и Нетаньяху поддерживали постоянный диалог, провели множество встреч и телефонных разговоров. Последний раз президент РФ был с визитом в Израиле в январе 2020 года.