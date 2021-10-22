Эксперт считает, что Киев не заинтересован в урегулировании конфликта в Донбассе

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Нынешняя украинская власть не заинтересована в завершении конфликта в Донбассе и не пойдет на конструктивные переговоры по вопросу урегулирования. Об этом в пятницу на организованном в ТАСС круглом столе "Минский процесс: реалии и тенденции" заявил социолог Евгений Копатько.

"В отношении Донбасса украинская элита и власть абсолютно консолидирована, инициативна, последовательна, динамична, эффективна, и какие еще хотите набирайте эпитеты, все они будут попадать в точку по той простой причине, что они не заинтересованы в том, чтобы этот прямой диалог состоялся, ни при какой погоде им это не нужно, не выгодно, они не для этого совершали переворот, - сказал он. - При нынешнем состоянии, при нынешнем положении дел украинская политическая элита и режим не будут идти на переговоры".

По его словам, хотя Украина в целом находится под внешним влиянием, по Донбассу Киев сам, "даже более рьяно, чем Запад", проявляет инициативу по невыполнению минских соглашений. Украинское политическое руководство не способно и не будет решать вопрос урегулирования в Донбассе до тех пор, пока не произойдет нечто серьезное, что заставит их изменить свою позицию, подчеркнул Копатько. Он также предположил, что без прямого диалога Киева с республиками Донбасса президент Украины Владимир Зеленский не сможет добиться диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Социолог отмечает, что такая неготовность украинских властей договариваться ставит в тупик огромное число жителей Донбасса, которые уже восьмой год не могут вернуться к нормальной жизни. В этой связи Копатько отметил терпение и выдержку представителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые продолжают вести переговоры, сохраняя корректность и деликатность.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Основой урегулирования конфликта в регионе является Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"), подписанный участниками контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 12 февраля 2015 года. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение местных выборов. Однако переговорный процесс фактически зашел в тупик из-за отказа Киева выполнять "политические пункты" минских соглашений. В частности, Киев отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР, выступает против закрепления в конституции особого статуса региона, а также, вопреки очередности, установленной минскими соглашениями, требует передать под контроль Киева участок границы с Россией в Донбассе до выполнения политической части соглашений.