Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии работу конституционного комитета

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Сирии в Москве Рияд Хаддад обсудили текущую ситуацию в республике, а также деятельность межсирийского конституционного комитета, заседание комиссии которого проходит в Женеве. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Состоялся развернутый обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. При этом особое внимание было уделено вопросам продвижения политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике на основе резолюции 2254 СБ ООН с акцентом на деятельность межсирийского конституционного комитета, шестая сессия редакционной комиссии которого проходит сейчас в Женеве", - сообщили в дипведомстве.

В министерстве указали, что на встрече стороны затронули ряд актуальных вопросов, стоящих на повестке постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. С российской стороны также были выражены соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Дамаске 20 октября.

Встреча состоялась по просьбе сирийской стороны.