Шахматист Карпов и экс-глава Росимущества Петров получат думские мандаты "Единой России"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов и бывший глава Росимущества Юрий Петров получат вакантные думские мандаты "Единой России". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Вакантные думские мандаты "Единой России" получат Анатолий Карпов и Юрий Петров. Соответствующее решение принял генсовет партии", - отмечается в сообщении.

Гроссмейстер Анатолий Карпов избирался от "Единой России" по федеральному списку (территориальная группа №9 - Курганская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ). "Он получит мандат Ольги Баталиной, которая отказалась от него в связи с назначением первым заместителем министра труда", - уточняется в сообщении.

Юрист, бывший руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Юрий Петров избирался в Госдуму по партийному списку единороссов от Санкт-Петербурга. "Он получит мандат Александра Авдеева, который указом президента был назначен врио губернатора Владимирской области", - отметили в пресс-службе.

По итогам выборов, которые прошли 17-19 сентября, "Единая Россия" сохранила конституционное большинство в нижней палате парламента. В Госдуму прошли 324 кандидата от партии (126 человек - по федеральному списку, 198 - по одномандатным округам). 7 октября была сформирована фракция партии. К ней присоединились еще два депутата-самовыдвиженца. Таким образом, после замещения вакантных мандатов, думская фракция партии будет представлена 326 депутатами.