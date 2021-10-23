В МИД России заявили, что НАТО в настоящее время живет по схемам холодной войны

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Североатлантический альянс в настоящее время фактически живет по схемам холодной войны, направляя основные усилия на парирование так называемой "угрозы с Востока". Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире телеканала НТВ .

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"НАТО, проделав такой путь эволюции, оказалась в ситуации 1949 года фактически, сегодня она живет по схемам холодной войны. Главные усилия направлены на то, чтобы парировать так называемую "угрозу с Востока", - сказал замминистра.

6 октября НАТО было объявлено о сокращении численности миссии РФ при организации до 10 человек, у восьми дипломатов отозвали аккредитацию, два вакантных места упразднили. Российским дипломатам дали срок, чтобы покинуть Брюссель, до конца октября. 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что РФ приостанавливает работу постпредства при НАТО с начала ноября после решения альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства России. Деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве также приостанавливается.