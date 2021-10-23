Захарова назвала провокацией планы Киева создать пункты коммуникации для Донбасса и Крыма

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Украинские силовики вместо разблокирования жизненно важной инфраструктуры и возвращения соцвыплат, удерживаемых у жителей Донбасса, вновь подготовили провокацию. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в субботу заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о планах Киева создать так называемые пункты прямой коммуникации с президентом, кабмином и другими органами украинской власти для жителей Крымского полуострова, а также ЛНР и ДНР.

"Главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер Совет национальной безопасности и обороны Украины. Вместо того, чтобы вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты, разблокировать жизненно важную инфраструктуру, украинские силовики вновь заготовили провокацию, - написала дипломат в Telegram-канале. - Что касается Крыма, то его жители все сказали, что хотели. Проблема в том, что киевские власти не хотят этого слушать и делают все, чтобы помешать крымчанам говорить о своей позиции на международных площадках".

В 2014 году Киев начал проводить в отношении Донбасса политику экономической блокады. С декабря 2014 года правительство Украины прекратило там выплату всех социальных пособий, включая пенсии, обслуживание банками счетов населения и предприятий. Чтобы получить пенсию и другие социальные выплаты, жители ДНР и ЛНР должны выезжать на подконтрольную Киеву часть Донбасса. На заседании экономической подгруппы контактной группы 12 октября обсуждались вопросы выплаты пенсий на территориях неподконтрольной Киеву части Донбасса при использовании механизма удаленной идентификации пенсионеров.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.