Захарова: двое сотрудников приштинской Канцелярии посольства РФ в Сербии покинули Косово

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Россия решительно осуждает и отвергает любые инсинуации о якобы имевшем место изменении позиции РФ по непризнанию самопровозглашенной "Республики Косово", появившиеся после того, как двое сотрудников приштинской Канцелярии посольства России в Сербии покинули территорию Косова. Об этом написала в субботу вечером в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Самопровозглашенные "власти Косово" и стоящие за ними силы не прекращают осуществлять провокационную деятельность в отношении российских дипломатов в Республике Сербия. Как только сотрудники приштинской канцелярии посольства России в Сербии (см. комментарий в связи с антироссийской провокацией Приштины) покинули территорию Косово, тут же была организована новая провокация - осуществлены дезинформационные вбросы, цель которых поставить под сомнение приверженность России резолюции СБ ООН 1244", - отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что РФ решительно осуждает "подобное деструктивное поведение и отвергает любые инсинуации о якобы изменении российской позиции относительно непризнания самопровозглашенной "Республики Косово".

Как сообщило в субботу агентство Telegrafi, речь идет о российских дипломатах Денисе Венгерском и Алексее Кривошееве, которые покинули территорию непризнанного образования в субботу. Агентство опубликовало фото сотрудников, складывающих свою вещи в багажник автомобиля, а также фото пересечения автомобилем административной линии Косова и Метохии. Telegrafi утверждает, что в январе этого года Кривошеев был объявлен персоной нон грата в Албании.

В пятницу президент непризнанного Косова Вьоса Османи объявила персоной нон грата двух российских дипломатов из Канцелярии посольства России в Сербии в Приштине. По словам Османи, деятельность российских дипломатов якобы "негативно повлияла на национальную безопасность и конституционный порядок" самопровозглашенного образования.

Как отмечалось затем в комментарии официального представителя МИД России, "данный выпад администрации в Приштине не влечет за собой последствий для правового статуса упомянутых российских дипсотрудников". Дипломат подчеркивала, что в соответствии с международным правом и основополагающей для косовского урегулирования резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 они аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) и не имеют отношения к структурам этого самопровозглашенного "государства".