Кабмин не поддержал законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Правительство РФ не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний лицами, избранными на выборные должности. Официальный отзыв кабмина опубликован в думской электронной базе данных.

Законопроект внес в Госдуму в августе депутат от "Справедливой России - За правду" Олег Нилов. Ответственность предлагалось нести за непринятие "лицом, избранным на выборные должности в государственных органах, органах местного самоуправления всех зависящих от него мер для обеспечения выполнения" обещания, содержащегося в тексте опубликованной кандидатом или его политической партией предвыборной программы. Предлагаемые санкции - штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период 1-2 года, либо принудительные работы на срок до года.

"Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает", - говорится в отзыве кабмина. Там указывают, что предложенные в законопроекте неконкретизированные оценочные формулировки (например "непринятие всех зависящих [от депутата] мер") могут привести к произвольному правоприменению. Кроме того, отмечают в правительстве, в пояснительной записке к инициативе не приводятся статистические и иные данные, обосновывающие необходимость криминализации таких деяний.