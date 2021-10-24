Миссия МПА СНГ заявила, что выборы в Узбекистане соответствуют международным стандартам

ТАШКЕНТ, 24 октября. /ТАСС/. Миссия межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ отмечает высокий организационный уровень выборов президента Узбекистана, которые проходят в полном соответствии с международными стандартами. Об этом заявил журналистам член миссии, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Фарит Мухаметшин.

"Все члены миссии с утра наблюдают за ходом выборов, я сам посетил восемь избирательных участков и могу заявить, что голосование в полной мере соответствует международным стандартам", - сказал Мухаметшин. По его словам, до приезда в Узбекистан члены миссии вместе с экспертами МПА изучили избирательное законодательство страны и пришли к выводу, что оно соответствует международным нормам, а сама процедура волеизъявления показала, что эти нормы строго соблюдаются на практике.

"Выборы проводит независимая избирательная система, опирающаяся на национальное избирательное законодательство", - добавил Мухаметшин. При этом он особо отметил активное участие в голосовании молодых людей. "Это свидетельство того, что молодое поколение доверяет и поддерживает проводящиеся последние пять лет в республике экономические и социальные реформы", - подчеркнул сенатор.

В качестве положительных изменений во внешней политике республики Мухаметшин привел ее отношения с Российской Федерацией, которые в последнее время достигли беспрецедентно высокого уровня. "Одним из убедительных свидетельств этого является открытие в Узбекистане более чем десяти филиалов ведущих российских вузов", - сказал он.

В воскресенье в Узбекистане проходят выборы президента. На пост главы государства претендуют пять кандидатов, включая действующего президента Шавката Мирзиёева. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (18:00 мск). В республике открыто 9 925 избирательных участков, в списках избирателей около 19,9 млн человек. По данным на 11.00 по местному времени (09:00 мск), явка составила 33,6%, превысив таким образом порог, необходимый для признания выборов состоявшимися.