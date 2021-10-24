Песков: глупо воспринимать заявления Путина на "Валдае" как противостояние с Западом

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" не говорил о конфронтации с Западом на почве ценностей, было бы глупо так воспринимать его посылы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала " Россия-1 " в передаче "Москва. Кремль. Путин".

"Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью. В свое время суть мюнхенской речи не поняли - она совсем не была конфронтационной. И тем более сегодня президент говорил не о конфронтации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Президент в выступлении хотел донести мысль о том, что РФ готова сотрудничать, но не допустит поучений со стороны Запада, указал Песков.

"С моей точки зрения, смысл сказанного сводился к тому, что мы не собираемся никого учить и не учите нас. Мы можем себе позволить и будем себе позволять жить так, как хотим мы. При этом мы будем рады с вами и дружить, и сотрудничать, но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем", - сказал пресс-секретарь главы государства.