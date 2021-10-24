{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: есть понимание, что контакт Путина и Байдена должен произойти в обозримом будущем

По словам пресс-секретаря российского лидера, Кремль сообщит, когда будет принято решение о новом контакте президентов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Кремль сообщит, когда будет принято решение о новом контакте президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в передаче "Москва. Кремль. Путин". Кадры передачи опубликованы в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

На эту тему

"После того как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперед", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о возможной новой встрече Путина и Байдена.

"Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано", - продолжил представитель Кремля.

Ранее Песков в беседе с журналистами не исключил встречи лидеров стран "в том или ином формате" до конца года. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 20 октября сказала, что американской стороне пока нечего объявить о возможности новой встречи Путина и Байдена.

Предыдущая личная встреча президентов состоялась в июне в Женеве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБайден, Джо
Захарова считает, что Госдеп превратил процесс получения виз россиянами в настоящий ад
Ведомство ранее рекомендовало гражданам РФ обращаться за иммиграционными визами США в Варшаву
Захарова считает, что Госдеп превратил процесс получения виз россиянами в настоящий ад
Читать полностью