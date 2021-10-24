Песков: есть понимание, что контакт Путина и Байдена должен произойти в обозримом будущем

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Кремль сообщит, когда будет принято решение о новом контакте президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в передаче "Москва. Кремль. Путин". Кадры передачи опубликованы в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

"После того как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперед", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о возможной новой встрече Путина и Байдена.

"Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано", - продолжил представитель Кремля.

Ранее Песков в беседе с журналистами не исключил встречи лидеров стран "в том или ином формате" до конца года. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 20 октября сказала, что американской стороне пока нечего объявить о возможности новой встречи Путина и Байдена.

Предыдущая личная встреча президентов состоялась в июне в Женеве.