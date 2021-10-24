Песков заявил, что в отказе Москвы от отношений с НАТО нет ничего страшного

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Кремль уверен, что нет ничего страшного в отказе Москвы от отношений с НАТО из-за агрессивности этого блока.

"Агрессивная позиция НАТО никогда не была секретом. Это блок, который был создан против нашей страны. И никакие миролюбивые заявления, никакие камуфляжи этой агрессивной направленности НАТО не способны скрыть истинное предназначение этого блока", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью журналисту Павлу Зарубину. Кадры передачи опубликованы в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

Представитель Кремля подчеркнул, что НАТО - "это агрессивный блок", который считает Россию противником. "И поэтому ничего страшного не произойдет, если мы на фоне обострения агрессивности, на фоне таких деклараций о том, что главная задача - сдерживать нас, просто откажемся от этих отношений", - уверен Песков.

При этом он отметил, что, "несмотря на агрессивность этого блока, Россия всегда выступала за развитие отношений". "Только сейчас, когда уже стало очевидным, что все наши усилия тщетны, мы просто сделали официальным то, что было реально", - констатировал представитель Кремля.

6 октября НАТО было объявлено о сокращении численности миссии России при организации с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель. 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Кроме того, будет приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.