Кабулов: ЕС пора перейти от слов к делу в возвращении диппредставительства в Кабул

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Россия приветствует планы ЕС по возвращению дипломатического представительства в Кабул и призывает переходить от слов к делу в этом вопросе. Об этом заявил в понедельник на онлайн-конференции спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Я слышал об этом. Замечательно. Пора от разговоров переходить к делу. Мы вообще исходили из того, что уходить не надо было по большому счету", - сказал он, комментируя соответствующую информацию.

Кабулов отметил, что в первой декаде ноября в Москву приедут представители ЕС, с которыми он планирует встретиться и обсудить вопросы, связанные с афганской тематикой.

Спецпредставитель президента напомнил, что после прихода к власти талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) из Кабула не уехали не только российское, китайское и пакистанское посольства, но также продолжили свою работу дипмиссии Казахстана и Узбекистана. "Никакой угрозы безопасности ни одному из этих загранучреждений до сих пор не замечено, - добавил Кабулов. - Надеюсь, что так и будет продолжаться. Во всяком случае новые кабульские власти делают все необходимое, что в их силах, чтобы такая безопасность была гарантирована".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул страну. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана.