Госсовет Татарстана выступил против переименования должности президента республики

КАЗАНЬ, 25 октября /ТАСС/. Парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". Такое решение было принято в понедельник в ходе заседания Госсовета республики.

Законопроект, в частности, устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица - глава субъекта РФ. В пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству пояснили, что "с учетом исторических, национальных и иных традиций региона конституцией (уставом) субъекта может быть предусмотрено дополнительное наименование должности", однако оно не может содержать слов и словосочетаний, составляющих наименование должности главы государства - президента Российской Федерации.

"На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства. Мы полагаем, что в представленной редакции законопроект отходит от установления общих принципов основ правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов", - сказал глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин, отметив, в частности, требование об унификации высших должностей в регионе.

Решение было принято единогласно. Альберт Хабибуллин предложил не открывать прения по вопросу и вернуться к обсуждению законопроекта в случае рассмотрения его в первом чтении в Госдуме.

27 сентября в Госдуму был внесен проект закона о региональной власти, подготовленный во исполнение обновленных положений Конституции РФ. Авторы законопроекта - председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

На данный момент Татарстан остается единственным регионом страны, глава которого именуется президентом.