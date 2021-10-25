Путин и премьер Израиля Беннет обсуждали на переговорах ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер Израиля Нафтали Беннет на переговорах на прошлой неделе обсуждали в числе прочих тем ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, проблематика ковида обсуждалась, [Путин и Беннет] условились поручить соответствующим ведомствам наладить прямой диалог уже в рамках рабочей группы, в предметном плане продолжить работу на сей счет, что и будет сделано", - сказал Песков.

"Тема была, и по линии минздравов, и по линии других ведомств будет идти дальнейшая работа", - добавил представитель Кремля.

При этом у Пескова пока нет подробностей по поводу возможного визита премьера Израиля в Санкт-Петербург. "Возможны разные варианты, президент [Путин] рассказывал про Петербургский экономический форум (ПМЭФ), в целом о Петербурге. Далее по дипломатическим каналам уже будет выбран вариант с датами, который больше устраивает израильского премьера и, мы надеемся, что этот визит может осуществиться", - пояснил пресс-секретарь.

В пятницу, 22 октября, в Сочи состоялись первые переговоры Путина с Беннетом после его вступления в должность премьера Израиля (это произошло 13 июня). Песков охарактеризовал длившуюся около пяти с половиной часов встречу как "конструктивный и доверительный" разговор. Беннет после переговоров остался в России до вечера субботы, хотя изначально планировалось, что он улетит обратно в Израиль в пятницу.