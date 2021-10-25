Путин поздравил Мирзиёева с убедительной победой на выборах президента Узбекистана

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах президента Узбекистана. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора <...> Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах главы государства, - говорится в сообщении. - Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие всего комплекса российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества".