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Путин поздравил Мирзиёева с убедительной победой на выборах президента Узбекистана

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах президента Узбекистана. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора <...> Путин тепло поздравил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах главы государства, - говорится в сообщении. - Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие всего комплекса российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
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