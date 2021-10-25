МИД РФ считает, что нельзя исключать поставок Великобританией ракет Украине

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Поставки Великобританией ракет Украине исключать нельзя в условиях обострения российско-британских отношений. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя публикацию газеты The Times, сообщившей со ссылкой на источники, что Лондон ведет с Киевом переговоры о продаже вооружения, в том числе ракет.

"Мы читали эту информацию. В конкретных условиях, когда хотели бы насолить, особенно англичане, нашей стране, этого исключать нельзя. Но должны быть красные линии. Англичане не хуже других понимают это. Мы понимаем, и они понимают", - отметил он.

Гаврилов считает, что, поскольку тема поставок вооружений и передачи технологий требует серьезного отношения, соответствующие российские ведомства работают над анализом ситуации.

Как сообщила газета, Минобороны Соединенного Королевства обсуждает с украинскими коллегами поставку ракет Brimstone, разработанных британским подразделением международного консорциума MBDA. По информации издания, подобными ракетами с высокой точностью наведения и стоимостью около 100 тыс. фунтов ($138 тыс.) за каждую могут быть оснащены украинские корабли и самолеты. До этого подобные ракеты использовались британскими королевскими ВВС во время военных операций в Афганистане, Ливии и Сирии.