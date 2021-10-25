Пискарев: YouTube должен запрещать в России ролики, ставящие под сомнение итоги выборов

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Депутаты требуют от Google включить Россию в перечень стран, в которых применяется запрет YouTube на распространение материалов, ставящих под сомнение итоги выборов. Об этом заявил на встрече с руководством компании в понедельник глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщила пресс-служба комитета.

Депутат напомнил, что ранее компания Google запретила распространение на площадке YouTube контента, ставящего под сомнение исход выборов в США и Германии. "Мы рассчитываем, что Российская Федерация будет включена в перечень стран, где нельзя ставить под сомнение итоги избирательных процедур на площадке видеосервиса YouTube ", - обратился он к руководству компании.

По мнению Пискарева, невключение России в перечень стран, где запрещается ставить под сомнение итоги выборов на YouTube, "можно трактовать как косвенное свидетельство политической избирательности и ангажированности Google".

Кроме того, депутаты Госдумы указали Google на размещение на портале YouTube противоправных видеоматериалов с призывами к взлому системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на сентябрьских выборах. "В период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва и по настоящее время [на YouTube] размещены видеозаписи, они содержат призывы к осуществлению несанкционированного доступа к российской системе электронного голосования и ее повреждению. И как результат - воспрепятствование свободному волеизъявлению наших граждан", - обратился Пискарев к руководству компании.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету "изучить ситуацию и задать вопросы представителям YouTube" по поводу новой политики хостинга относительно вмешательства в выборы. По мнению Володина, запрет не должен быть избирательным, такие правила нужно распространить на все страны и IT-компании.