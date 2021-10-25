Росмолодежь вручит премию в сфере молодежной политики "Время молодых"

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) начало прием заявок для участия в премии в сфере молодежной политики "Время молодых", об этом в понедельник сообщила пресс-служба Росмолодежи.

"Прием заявок начался 25 октября и продлится до 15 ноября. Участвовать в премии могут руководители и специалисты органов государственной власти регионов России в сфере молодежной политики, молодежные лидеры, школьники, педагоги-наставники, авторы инклюзивных общественных инициатив. Также принимаются заявки от креативных пространств, образовательных организаций и партнеров Федерального агентства по делам молодежи", - говорится в сообщении.

Участники премии смогут претендовать на победу в 8 номинациях: "Время лучших" (для сотрудников органов, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики на территории субъектов РФ), "Время открытий" (для молодежных лидеров России), "Время быть вместе" (для авторов инклюзивных общественных инициатив и лидеров социальных изменений), "Время возможностей" (для дирекций всероссийской форумной кампании), "Время поколения Z" (для подростков и педагогов-наставников), "Друг молодых" (для социально активного бизнеса, неравнодушных организаций и высших должностных лиц субъектов РФ), "Место молодых" (для руководителей молодежных пространств и высших учебных заведений Российской Федерации), "Голос молодых" (для студенческих СМИ и региональных молодежных медиа).

Также "специальными номинациями станут "Человек года" и "Событие года", победителей которых определит жюри премии". "Впервые отметят самого "молодежного" губернатора за его вклад в создание условий для развития молодых людей, их полноценной самореализации в социально-экономической и общественно-политической сферах", - говорится в сообщении.

Участие в мероприятии

Для участия в премии необходимо заполнить заявку в автоматизированной информационной системе "Молодежь России", описать вклад в развитие молодежной политики и выполнить творческое задание, сообщает пресс-служба Росмолодежи. "Победители премии будут выбраны по итогам народного голосования и оценки экспертного совета. В жюри войдут государственные деятели, представители вузов, некоммерческих организаций, эксперты тематических направлений и представители партнерских организаций", - отмечается в сообщении.

"Время молодых" - один из тех инструментов, который откроет нам новые имена среди молодежи и отметит роль каждого, кто сегодня вносит значительный вклад в успехи молодых людей нашей страны", - считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой приводит пресс-служба Росмолодежи.

В свою очередь руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева отметила, что агентство организовывает много конкурсов и премий для молодежи, но мероприятие с таким широким представительством проводится впервые. "Премия "Время молодых" позволит отметить активную молодежь и всех, кто помогает ей развиваться: наставников, НКО, бизнес. Победители премии смогут открыть Россию с программой "Больше, чем путешествие", пройти стажировку в крупных корпорациях, войти в кадровый резерв Росмолодежи, в приоритетном порядке попасть на обучение по программе "Голос поколения", - сказала она.