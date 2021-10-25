МИД РФ: положение дел в Судане игнорировалось переходными властями последние два года

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Народ Судана может и должен самостоятельно решить внутренние проблемы в стране, Россия будет уважать его выбор и готова при необходимости оказывать суданцам содействие. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Убеждены, что суданцы могут и должны самостоятельно решать внутренние проблемы и определять вектор суверенного развития своей страны, исходя из национальных интересов. Российская Федерация будет и впредь уважать выбор дружественного суданского народа и оказывать ему все необходимое содействие", - говорится в комментарии.

Захарова отметила, что развитие событий в африканской стране стало свидетельством "острого системного кризиса, охватившего все области политической и экономической жизни страны". "Это закономерный результат провальной политики, которая проводилась на протяжении последних двух лет. Отчаяние и бедственное положение подавляющего большинства населения фактически игнорировались переходными властями и их зарубежными покровителями и консультантами", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что вследствие иностранного вмешательства во внутренние дела республики граждане Судана потеряли доверие к переходным властям. "[Это] неоднократно выливалось в многочисленные акции протеста и провоцировало общую нестабильность в стране, включая фактическое обособление ряда ее регионов", - напомнила она.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали гражданского премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.