Атташе Германии в РФ вручили ноту из-за слов главы Минобороны ФРГ о ядерном сдерживании

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Военный атташе Германии в Москве был вызван в Минобороны РФ, где ему вручили ноту и заявили о том, что высказывания о ядерном сдерживании России министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр провоцируют напряженность в Европе. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.

"Сегодня, 25 октября, в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Федеративной Республики Германия в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По информации МО РФ, в ходе встречи была передана нота, в российском ведомстве заявили, что высказывания главы Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по ядерному сдерживанию России провоцируют усиление напряженности в Европе.

21 октября в интервью радиостанции Deutschlandfunk Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готова применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие.