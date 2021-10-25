Путин и Джонсон согласны, что надо наладить взаимодействие Москвы и Лондона

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считают, что Москве и Лондону нужно наладить взаимодействие по ряду направлений. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора Путина и Джонсона.

"Президент России и премьер-министр Великобритании обменялись оценками ситуации в двусторонних отношениях. Выражено обоюдное мнение, что, несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений", - отметили в Кремле.

В пресс-службе подчеркнули, что во время разговора было "условлено, что по затронутым в беседе вопросам стороны будут поддерживать необходимые контакты".

Стороны в том числе обсудили ситуацию в Афганистане.

"Были рассмотрены также некоторые актуальные вопросы международной повестки дня. При обсуждении обстановки в Афганистане Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся на прошлой неделе в российской столице консультаций "расширенной тройки" и встречи в рамках московского формата", - говорится в сообщении пресс-службы.

Иранская программа и конфликт в Донбассе

Путин в разговоре Джонсоном в числе прочих тем обсудил ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

"Лидеры высказались в пользу сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, который является важным фактором обеспечения безопасности и поддержания режима ядерного нераспространения", - говорится в сообщении.

Кроме того, Путин в ходе переговоров подробно изложил российский подход к урегулированию конфликта в Донбассе на основе минских соглашений.

"Владимир Путин подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Климатическая проблематика

Президент России в преддверии конференции в Глазго обсудил климатическую повестку с премьер-министром Великобритании и заверил, что страна намерена последовательно сокращать углеродный след.

"Подробно обсуждена климатическая проблематика в свете ведущейся британской стороной подготовки к предстоящему в Глазго 1-2 ноября саммиту мировых лидеров, которым откроется 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата", - говорится в сообщении.

С российской стороны отмечены приверженность международным обязательствам и "намерение последовательно сокращать углеродный след национальной экономики", добавили в Кремле.

"Борис Джонсон приветствовал планы России добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Владимир Путин отметил, что направляемая в Глазго российская делегация будет способствовать успешной работе столь важного международного форума", - указали в пресс-службе российского президента.

Предыдущие переговоры

В предыдущий раз Путин и Джонсон разговаривали по телефону 8 мая 2020 года. Тогда также с обеих сторон была выражена готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, стоящим на повестке дня российско-британских отношений, а также в решении актуальных международных проблем.

Президент РФ и премьер-министр Великобритании встречались в январе 2020 года в Берлине на международной конференции по урегулированию в Ливии. Это была их первая и единственная личная встреча.​​​​​​