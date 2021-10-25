Захарова: Россия предостерегла министра обороны ФРГ от испытания надежности ВС РФ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Россия надеется, что в Германии найдутся разумные руководители, способные удержать министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр от испытания Вооруженных сил РФ. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Незаинтересованность в серьезном диалоге с Москвой по деэскалации продемонстрировала накануне натовской встречи министр обороны ФРГ А. Крамп-Карренбауэр. Она подчеркнула, что НАТО должна показать готовность использовать против России свои вооруженные силы. Надеемся, что в Германии найдутся разумные руководители, способные удержать своего министра обороны от опрометчивого желания испытать надежность наших вооруженных сил", - отметила она.

Как указала дипломат, заседание Совета НАТО еще раз подтвердило, что "вся огромная натовская махина по-прежнему, спустя 70 лет, нацелена исключительно на сдерживание России". "Провально завершив свою эпоху "больших операций", альянс снова, как и во времена холодной войны, затачивает свои потенциалы под противостояние "противнику на Востоке", - констатировала она. - В этих целях натовские министры утвердили стратегический план по реализации Концепции обороны и сдерживания в Евроатлантике, решили актуализировать планы обороны альянса на "восточном фланге". Намерены расширять патрулирование воздушного пространства над Балтикой, акватории Черного моря, повышать мобильность вооруженных сил".

Захарова отметила, что в адрес России вновь повторились обвинения в развале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, в ответ на который альянс продолжит укреплять системы ПВО/ПРО и разворачивать истребители F-35. "При этом натовцы уже не вспоминают, что ранее нас убеждали, будто система ПРО была предназначена исключительно для отражения угроз со стороны Ирана", - добавила она.

Дипломат также обратила внимание, что в лексикон представителей НАТО вошел термин "противники", что, по ее словам, является еще одним свидетельством возвращения альянса во времена холодной войны. При этом Захарова подчеркнула, что Россия альянсу не угрожает, однако его шаги и заявления убеждают в верности принятых Москвой решений. "Невозможно вести диалог с теми, кто готов только к конфронтации", - резюмировала она.

Заседания Совета НАТО на уровне министров обороны состоялось 21-22 октября в Брюсселе. 21 октября в интервью радиостанции "Дойчландфунк" Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готова применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие.

Отношения Россия - НАТО

6 октября НАТО было объявлено о сокращении численности миссии России при организации с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель. 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО после решения Североатлантического альянса отозвать аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ. Кроме того, будет приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.