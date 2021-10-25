Помощник президента РФ Миронов стал главой комиссии по вопросам обеспечения спецсвязью

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил своего помощника Дмитрия Миронова председателем межведомственной комиссии по вопросам обеспечения правительственной специальной телефонной связью. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить помощника президента Российской Федерации Миронова Д. Ю. председателем межведомственной комиссии по вопросам обеспечения правительственной специальной телефонной связью", - говорится в документе.

Этим же указом от должности председателя комиссии освобожден Анатолий Серышев, возглавлявший ее с 2017 года. 12 октября он был назначен полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе.

Путин назначил Миронова помощником президента 12 октября, приняв его отставку с поста губернатора Ярославской области, которую тот возглавлял с 2016 года.