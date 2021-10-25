Лавров выступит с видеообращением на встрече по Афганистану в Тегеране

ТЕГЕРАН, 25 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на министерской встрече стран - соседей Афганистана в Тегеране 27 октября с видеообращением, а в очном формате российскую сторону будет представлять посол в Иране Леван Джагарян. Об этом сообщил ТАСС в понедельник пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Максим Суслов.

"Что касается встречи по Афганистану, то, помимо видеообращения Лаврова, ее посетит посол РФ. Никто из российских официальных лиц в Тегеран [специально для участия в заседании] не приедет", - сказал он.