Россия и Китай обсудили климатическое сотрудничество накануне конференции в Глазго

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев провел переговоры по видеосвязи со спецпредставителем Китая по вопросам климата Се Чжэньхуа накануне международной конференции ООН по климату в британском Глазго. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Руслан Эдельгериев и Се Чжэньхуа обсудили перспективы расширения российско-китайского сотрудничества в климатической сфере, а также поделились ожиданиями от 26-й сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Великобритании. Обе страны осознают свою важную роль в выработке международных договоренностей по борьбе с изменением климата", - говорится в сообщении.

Стороны провели "откровенный и честный разговор по актуальным проблемам международной климатической повестки", наметили круг вопросов, представляющих взаимный интерес, а также условились продолжить диалог, заключили в пресс-службе.

Ранее Эдельгериев сообщил, что встретится на конференции со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри. Ожидается, что участие в работе конференции примут более 30 тыс. человек из 200 стран.