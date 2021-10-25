Лавров назвал заявление главы Минобороны Германии о ядерном сдерживании РФ фантазией

ТРОМСЁ /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости ядерного сдерживания России являются фантазией и примером нежелания НАТО концентрироваться на реальности. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

"Мы верим, что нам необходимо концентрироваться на реальной жизни. Пока же воображение НАТО идет в сторону сдерживания России, подготовки атаковать Россию, как об этом сказала госпожа Крамп-Карренбауэр из Германии о том, что им необходимо быть готовыми грозить России ядерным оружием. Это все фантазии. Если ей приносит это удовольствие, может быть, это удовлетворяет кого-то из ее поклонников", - сказал министр.

По его словам, НАТО озабочена идеологическими вопросами и не хочет иметь дружественных отношений с Москвой. "Кто номер один, кому править миром - это то, что мы слышим от наших партнеров из НАТО, - отметил глава МИД РФ. - Они решили, что им не нужно иметь Основополагающий акт Россия - НАТО, который является основой наших отношений. Они называют Россию и теперь Китай, а на самом деле Россию и Китай вместе, угрозой для НАТО".

По его словам, в настоящее время Североатлантический альянс "пытается найти смысл своего дальнейшего существования". "Мой хороший друг [генеральный секретарь НАТО] Йенс Столтенберг, который был прекрасным премьер-министром Норвегии, теперь говорит, что НАТО должна быть ответственна за безопасность по всему миру, например в Индо-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке. И конечно, у нас есть эти разногласия с норвежскими соседями, которые мы обсуждаем", - добавил Лавров.

Он отметил, что считает норвежцев очень прагматичными людьми. "Мы хотим быть прагматичными и концентрироваться на позитивном. Что бы ни делала Норвегия в качестве члена Североатлантического альянса, я уверен, она будет делать это с учетом полного осознания важности отношений с РФ", - заключил глава российского дипведомства.

21 октября в интервью радиостанции "Дойчландфунк" Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готова применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие.