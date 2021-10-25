Россия считает неприемлемой политику по демонизации сербов в Боснии и Герцеговине

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Россия обеспокоена развитием внутриполитической ситуации в Боснии и Герцеговине и считает категорически недопустимой политику по демонизации сербского населения страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Со своей стороны подчеркиваем категорическую неприемлемость и отчетливый антидейтонский характер политики по демонизации сербского народа Боснии и Герцеговины, которую с упорством, достойным лучшего применения, проводят определенные внутрибоснийские и внешние силы, - указала дипломат. - Считаем необходимым предупредить, что подобного рода провокационная линия чревата самыми негативными последствиями, ответственность за которые ляжет исключительно на плечи ее авторов. В сфере международных отношений угрозы применения односторонних санкций противоправны и недостойны".

Россия, как отмечается в комментарии, обеспокоена неблагоприятной тенденцией развития внутриполитической обстановки в Боснии и Герцеговине. "Спровоцированный безответственными действиями бывшего высокого представителя Валентина Инцко новый виток межнациональной напряженности в стране принимает беспрецедентные масштабы, создает потенциальную угрозу стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине и на Балканах в целом", - подчеркнула Захарова.

"Призываем немедленно прекратить деструктивное вмешательство во внутренние дела суверенной Боснии и Герцеговины, - говорится комментарии. - Стремление использовать механизм Руководящего комитета Совета по выполнению Мирного соглашения для решения не относящихся к Дейтону вопросов наносит очевидный ущерб этому многостороннему институту, который в последнее время был в значительной степени дискредитирован нарушениями практики консенсуса в его деятельности".

Россия также рассчитывает на предметное обсуждение положения дел в этой стране в ходе запланированных на 2 ноября дебатов в Совете Безопасности ООН, отметила официальный представитель МИД РФ.