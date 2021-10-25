Лавров: отношения между РФ и НАТО не являются катастрофическими по причине их отсутствия

ТРОМСЁ /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Отношения между Россией и НАТО не являются катастрофическими по причине их полного отсутствия. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт.

"Отношения между РФ и НАТО нельзя назвать катастрофическими, потому что катастрофическим может быть только то, что реально существует, - отметил он. - У нас никаких отношений с НАТО нет".

6 октября НАТО было объявлено о сокращении численности миссии России при организации с 20 до 10 человек, у восьми дипломатов была отозвана аккредитация, еще два вакантных места были упразднены. Альянс дал российским дипломатам срок до конца октября, чтобы покинуть Брюссель. 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при НАТО. Кроме того, будет приостановлена деятельность Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в Москве.