Члены СБ ООН обсудят ситуацию в Судане после 26 октября

ООН, 25 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН рассмотрит ситуацию в Судане после возвращения своей делегации из поездки в Мали и Нигер (после 26 октября). Об этом сообщила в понедельник ТАСС заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева. Евстигнеева входит в делегацию Совбеза.

"Члены Совета, находящиеся в миссии в Мали и Нигер, решили, что обсуждать Судан будут после возвращения из Сахеля в Нью-Йорк", - сказала дипломат.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.