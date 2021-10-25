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Политический кризис в Судане

Члены СБ ООН обсудят ситуацию в Судане после 26 октября

В настоящее время делегации находится в Мали и Нигере, сообщила зампостпреда РФ Анна Евстигнеева

ООН, 25 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН рассмотрит ситуацию в Судане после возвращения своей делегации из поездки в Мали и Нигер (после 26 октября). Об этом сообщила в понедельник ТАСС заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Анна Евстигнеева. Евстигнеева входит в делегацию Совбеза.

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"Члены Совета, находящиеся в миссии в Мали и Нигер, решили, что обсуждать Судан будут после возвращения из Сахеля в Нью-Йорк", - сказала дипломат.

После продолжавшихся несколько недель протестов суданские военные в ночь на понедельник арестовали премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, а также ряд высших чиновников и видных политиков. Лидер страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан в качестве "ответа армии на молодежную революцию" распустил высшие органы власти и объявил чрезвычайное положение. Он также приостановил действие ряда статей конституционной декларации, которая определяла рамки переходного периода в стране после свержения правившего 30 лет президента Омара аль-Башира и отношения между военными и гражданскими властями.

Теги
СуданРоссияПолитический кризис в Судане
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