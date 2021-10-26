Госдума обсудит расширение механизма санкций за нарушение прав россиян на всех иностранцев

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о возможности применения санкций против граждан любых иностранных государств и лиц без гражданства, нарушивших права россиян или совершивших в их отношении преступления.

На данный момент закон позволяет применять рестрикции только против граждан США. "Учитывая, что нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США, но и иных иностранных государств, а также лицами без гражданства, предлагается распространить возможность применения указанных мер санкционного характера на всех иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также предусмотреть возможность применения таких мер к лицам без гражданства", - говорится в пояснительной записке.

Поправки предлагается внести в закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ". Его действующая редакция предусматривает возможность применения ряда ограничений к гражданам США, причастным к нарушениям прав человека, совершившим преступления в отношении граждан России. Речь в том числе идет о необоснованном юридическом преследовании, ущемлении прав и законных интересов россиян.

Закон сейчас позволяет запретить таким американцам въезд в РФ, арестовать на российской территории их финансовые активы, запретить им любые сделки с недвижимостью и инвестициями. Деятельность находящихся под их контролем юридических лиц в России может быть приостановлена, как и их полномочия в советах директоров и других органах управления организаций, зарегистрированных в РФ.

Внесенный законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории РФ. Кроме того, он никак не затрагивает вопрос передачи российских детей на усыновление иностранцам, говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается расширить действие вступившего в силу с 1 января 2013 года закона, получившего неофициальное название "закон Димы Яковлева" и запретившего в том числе передачу детей - граждан РФ на усыновление или удочерение гражданам США. Однако законопроектом кабмина не предлагается запретить передачу российских детей на усыновление иностранным гражданам, речь о прочих санкциях, также предусмотренных "законом Димы Яковлева". Запрет же на усыновление "по-прежнему будут распространяться только на граждан США, что обусловлено агрессивной санкционной политикой указанного иностранного государства в отношении РФ, российских граждан и юридических лиц", подчеркивают в правительстве.