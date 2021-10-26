Захарова оценила слова главы Минобороны ФРГ о необходимости ядерного сдерживания России

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости ядерного сдерживания России, вероятно, свидетельствуют о новой школе мысли в стране, потому что раньше Берлин не позволял себе подобных высказываний. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

"По-разному можно оценивать, почему такие заявления мы слышим от ряда политических деятелей, в частности, Германии. Это, возможно, и новая школа мысли, потому что ранее они себе таких заявлений не позволяли, бережно хранили память и о Второй мировой войне, и помнили о роли Германии в этих событиях, и о том пути, который Германия прошла за 70 с лишним лет, исправляя свои ошибки и делая над ними работу", - сказала дипломат.

Захарова отметила, что, вероятно, раньше люди лучше понимали, что такое ядерное оружие, храня память о Хиросиме и Нагасаки и о том, что совершили США в отношении народа Японии. "Возможно, все это было живо", - добавила она.

"Сейчас приходят те люди, которые не знают ни по личному опыту, ни из историй своих семей, что такое Вторая мировая война, что такое применение на практике в отношении стран и народов ядерного оружия. И действуют достаточно произвольно. А возможно, это новая школа мысли", - резюмировала Захарова.

21 октября в интервью радиостанции Deutschlandfunk Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готова применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие.