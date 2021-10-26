Сергея Бердникова переизбрали главой Магнитогорска

ЧЕЛЯБИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Глава города Магнитогорска Сергей Бердников во вторник признан победителем конкурса по отбору кандидатур на должность главы города на ближайшие пять лет. Об этом говорится в опубликованных материалах пресс-службы городской администрации.

"Главой города Магнитогорска на пять лет избран Сергей Бердников", - сказано в материалах.

По данным пресс-службы, всего на конкурс были допущены три кандидата: Бердников, заместитель директора ООО "Передовые инженерные технологии" Анатолий Ефименко и ведущий инженер цеха "Прокатсервис № 5" ООО "ОСК" Денис Савельев.

В соответствии с федеральным и областным законодательством выборы главы Магнитогорска проводятся городским собранием депутатов.

Бердников родился 21 октября 1962 года в Магнитогорске. 25 октября 2016 года избран главой Магнитогорска. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, почетной грамотой Министерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области, медалью МЧС России "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации".