Замглавы МИД РФ обсудил со спецпредставителем президента Алжира ситуацию в Западной Сахаре

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин в понедельник обсудил по телефону со спецпредставителем президента Алжира по странам Магриба Амаром Белани урегулирование в Западной Сахаре. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в сфере западносахарского урегулирования в свете обсуждения проекта резолюции СБ ООН об очередном продлении мандата Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре, - говорится в сообщении. - Вершинин подтвердил принципиальную позицию в пользу скорейшего нахождения политического решения этой застарелой проблемы на базе соответствующих резолюций ООН и ее Совета Безопасности".

Как указали в дипведомстве, стороны отметили контрпродуктивность шагов, чтобы "предопределить окончательный статус Западной Сахары", подчеркнули необходимость продолжения скоординированных усилий мирового сообщества, направленных на разблокирование этого конфликта, что отвечает коренным интересам народов Магриба. "Высказана обоюдная поддержка деятельности недавно назначенного личного посланника генерального секретаря ООН по Западной Сахаре Стефана де Мистуры", - подчеркнули в министерстве.

"Выражен общий настрой на дальнейшее развитие дружественных российско-алжирских отношений, включая углубление внешнеполитической координации", - отметили в МИД РФ.