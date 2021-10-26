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Глава администрации Феодосии подал в отставку после встречи с главой Крыма

По словам Сергея Аксенова, временно исполнять обязанности Сергея Бовтуненко будет первый заместитель главы администрации

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко написал заявление об увольнении по собственному желанию после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Об этом Аксенов сообщил во вторник в своем Telegram-канале.

"Провел встречу с главой администрации города Феодосии Сергеем Николаевичем Бовтуненко, по итогам которой Сергей Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов.

Он уточнил, что временно исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации. "На функционирование городских служб и инфраструктуры кадровые изменения никак не повлияют. Все работает в штатном режиме", - добавил Аксенов.

56-летний Бовтуненко возглавлял администрацию Феодосии с ноября 2019 года.

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РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСевастополь
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