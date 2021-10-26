Путин 27 и 28 октября выступит на Восточноазиатском саммите и саммите РФ - АСЕАН

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступит по видеосвязи на Восточноазиатском саммите, а также на саммите Россия - АСЕАН, которые пройдут в среду и четверг соответственно. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент готовится к участию в заседании Восточноазиатского саммита в режиме видеоконференции и участию в заседании четвертого саммита Россия - АСЕАН, которые пройдут, соответственно, 27 и 28 октября, то есть завтра и послезавтра", - сказал Песков.