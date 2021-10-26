Песков: позиция Татарстана по наименованию поста главы региона является одним из мнений

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Кремль с уважением относится к позиции Госсовета Татарстана, который выступил против переименования должности президента республики, но это лишь одно из мнений, а не окончательное решение. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". Документ, в частности, устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица - глава субъекта РФ.

"Это мнение на законопроект в рамках работы по законопроекту. Безусловно, мы с уважением относимся к мнению каждого из субъектов РФ, но это одно из мнений, которые, безусловно, будут учитываться при продолжении работы над этим законопроектом", - сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают такую позицию.

Он обратил внимание на то, что данная оценка не является окончательным решением де-юре."Это именно мнение, которое высказано. И примечательно, что в рамках рабочего процесса высказываются разные мнения. Они все будут учитываться", - заверил пресс-секретарь президента РФ.

На данный момент Татарстан остается единственным регионом страны, глава которого именуется президентом.