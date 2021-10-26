Песков: РФ и Великобритания могут сотрудничать в сферах, представляющих взаимный интерес

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Россия и Великобритания могли бы сотрудничать в областях, представляющих интерес для обеих стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу уточнить сферы, по которым глава российского государства Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре отметили необходимость налаживать сотрудничество.

"В тех областях, которые представляют взаимный интерес", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы сообщили все, что хотели по этому разговору, и на данный момент мне нечего добавить", - отметил Песков.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Джонсон в ходе телефонного разговора согласились, что Москве и Лондону нужно наладить взаимодействие по некоторым направлениям. Как подчеркнули в пресс-службе, во время разговора было условлено, что по затронутым в беседе вопросам стороны будут поддерживать необходимые контакты. Кроме того, лидеры высказались в пользу сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и обсудили конфликт на Украине, ситуацию в Афганистане и вопросы климатической повестки.