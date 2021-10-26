Председательство в Совете Баренцева/Евроарктического региона перешло к Финляндии

ТРОМСЁ /Норвегия/, 26 октября. /ТАСС/. Финляндия во вторник официально приняла председательство в Совете Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) на следующие два года. Церемония передачи председательства состоялась на 18-й министерской сессии СБЕР.

В рамках церемонии представитель завершающей свое председательство Норвегии - глава Анникен Хюитфельдт передала финскому коллеге Пекке Хаависто символический молоток председательствующей страны.

"Финляндия продолжит фокусироваться на трех базовых и важных элементах кооперации - окружающая среда, молодежь и транспорт", - сказал Хаависто. Он отметил, что уже принятые в рамках СБЕР решения "создают прочный фундамент для работы по борьбе против изменения климата и в защиту биоразнообразия".

"У нас также есть обязанность продолжать диалог с молодым поколением, чтобы обеспечить их будущее в регионе", - добавил министр. Он указал, что новый финансовый механизм СБЕР, который должен заработать в 2021 году, поможет в реализации небольших по масштабам проектов местных сообществ.

Хаависто сообщил также, что Финляндия намеревается тесно сотрудничать с Ненецким автономным округом (НАО), к которому одновременно перешло председательство в Баренцевом региональном совете.

По его словам, следует также искать точки соприкосновения финского председательства в СБЕР с председательством России в Арктическом совете.

"Есть много общих тем, которые мы могли бы рассмотреть. Например, циркулярная экономика, устойчивое управление отходами, повышение осведомленности о выбросах черного углерода", - полагает министр. Он добавил, что возможности сотрудничества могут быть найдены также с программой регионального сотрудничества в евроарктической зоне "Северное измерение".

Об организации

Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР; The Barents Euro-Arctic Council, BEAC) был создан в 1993 году. Помимо Норвегии, Швеции, Финляндии и России, его учредителями выступили находящиеся в непосредственной близости к нему Исландия и Дания (принадлежащий Дании остров Гренландия), а также исполнительный орган Евросоюза - Европейская комиссия (учредительная декларация, подписанная 11 января 1993 года в норвежском Киркенесе, предусматривает, что регион может быть расширен за счет включения территорий всех государств - участников СБЕР). Статус наблюдателя имеют Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Великобритания и США.

Ключевые вопросы решаются на заседаниях министров иностранных дел, которые проводятся раз в два года. Принимающей стороной выступает государство, председательствующее в СБЕР. Передача председательства осуществляется на ротационной основе Норвегией, Россией, Финляндией и Швецией. В период между встречами глав МИД основным рабочим органом является Комитет старших должностных лиц, который собирается не менее четырех раз в год. Действуют несколько рабочих групп, в том числе по экономике, охране окружающей среды и транспорту.