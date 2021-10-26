Слуцкий назвал решение по скифскому золоту культурным рейдерством, умноженным на русофобию

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине политизировано и напоминает некую разновидность культурного рейдерства, которое в этом случае умножено на русофобию. Об этом журналистам во вторник заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Решение нидерландского суда о передаче скифского золота Украине - политизированный и ангажированный вердикт, который ничего не имеет общего со справедливостью. Скифское золото было в Крыму еще задолго до того, как полуостров вообще стал иметь какое-то отношение к Украине", - отметил Слуцкий.

Он напомнил, что в сентябре 2019 года музеи Крыма представили в суд дополнительные сведения о праве собственности на артефакты. Среди них были акты о приемке находок в музейные коллекции, а также фотодокументы, подтверждающие, что экспонаты находились в музеях Крыма еще до передачи полуострова Украинской ССР в 1954 году. Однако, подчеркнул Слуцкий, "суд не принял во внимание очевидного".

"По сути, это такая разновидность культурного рейдерства, помноженного на русофобию. Крымчан продолжают наказывать за их исторический выбор по воссоединению с Россией, и теперь у них просто украдено национальное культурное достояние. В деле о передаче коллекции золота скифов суд Амстердама встал на сторону политики, а не правды", - отметил Слуцкий.

Апелляционный суд Амстердама 26 октября постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, данные объекты "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне".

Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.