Совет Баренцева/Евроарктического региона принял план действий в связи с изменением климата

ТРОМСЁ /Норвегия/, 26 октября. /ТАСС/. Участники Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) приняли обновленный План действий на период до 2025 года в связи с изменением климата. Об этом сообщил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Принят план действий в связи с изменениями климата. План распространяется на период с нынешнего года, вплоть до 2025 года. Цель - учитывать климатические аспекты во всей проектной деятельности Совета Баренцева/Евроарктического региона. Считаю это весьма и весьма важным", - сказал он во вторник по итогам заседания 18-й министерской сессии СБЕР.

Глава МИД России поблагодарил Норвегию за ее деятельность в качестве председателя в Совете и отметил, что в рамках нынешней министерской сессии был принят еще ряд очень важных решений. В частности, он указал, что стороны подписали совместную декларацию, в которой изложены ключевые направления для дальнейшей совместной работы в разных сферах, включая экономику, здравоохранение, образование, климат и молодежную политику.

"Мы также приняли решение, которое готовилось несколько лет, о создании Баренцева финансового механизма, он предполагает финансирование проектов по линии рабочих групп нашего Баренцева совета прежде всего", - добавил министр.

По его словам, еще одним важным событием стал переход председательства в Баренцевом региональном совете от шведской провинции Вестерботтен к Ненецкому автономному округу. Возглавлять эту региональную структуру в 2022-2023 годах будет губернатор Юрий Бездудный.

"И мы рассматриваем это в российском правительстве как один из этапов подготовки к нашему председательству уже в Совете Баренцева/Евроарктического региона, которое мы получим вслед за нашими финскими соседями", - пояснил Лавров.

"Я считаю, что сессия была весьма и весьма полезна и еще раз доказала, что когда мы занимаемся практическими делами, мы действительно можем достигать результатов. Нас не отвлекают всякие идеологические расхождения и геополитические игры", - заключил глава МИД РФ.

Совет Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) был учрежден как форум регионального сотрудничества в 1993 году.