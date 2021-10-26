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Николай Патрушев обсудил с вьетнамским замминистра сотрудничество в сфере безопасности

Стороны обменялись мнениями по отдельным темам региональных и международных проблем

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Москве встречу с замминистра общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куангом. Об этом сообщила во вторник пресс-служба аппарата Совбеза.

"Николай Патрушев и Лыонг Там Куанг обсудили вопросы российско-вьетнамского сотрудничества в сфере безопасности, в том числе взаимодействия по линии правоохранительных органов и специальных служб. Состоялся также обмен мнениями по отдельным темам региональных и международных проблем", - говорится в сообщении.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияВьетнам
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