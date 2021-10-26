Россия поддержала меморандум об обязательствах Ирана по вступлению в ШОС

ТАШКЕНТ, 26 октября./ТАСС/. Москва поддерживает предложенный Ташкентом проект меморандума об обязательствах Ирана по вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), ожидает одобрения другими участниками организации. Об этом во вторник заявил корреспонденту ТАСС спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов.

"Узбекская сторона, к которой [в этом году] перешло председательство в организации, распространила проект меморандума об обязательствах Ирана на вступление в ШОС", - сказал дипломат, который в среду примет участие в заседании нацкоординаторов стран ШОС в узбекском городе Нукус, где будут обсуждаться приоритеты председательства Узбекистана в организации.

По его словам, этот меморандум сначала должен быть согласован внутри ШОС, потом обсуждаться с иранской стороной и лишь затем выноситься на рассмотрение Совета глав государств ШОС.

"Мы, российская сторона, уже подтвердили приемлемость этого проекта, который предложили наши коллеги из Узбекистана. Сегодня мы ждем, когда остальные стороны скажут "да", - отметил Хакимов.

По его мнению, это непростой процесс. "У каждого государства свое видение, какие обязательства должны быть включены дополнительно помимо тех, которые предусмотрены базовыми документами", - указал дипломат.

Он предположил, что, скорее всего, меморандум, как и запланировано, будет подписан в сентябре 2022 года в Самарканде, где пройдет саммит глав государств ШОС. "Это будет означать, что Иран взял на себя определенные обязательства, которые он должен выполнить в определенные меморандумом сроки и начал конкретный процесс по присоединению к семье ШОС", - уточнил Хакимов. По его данным, после этого национальные координаторы примут решение рекомендовать Совету глав государств, принимать Иран в ШОС или нет.