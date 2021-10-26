Ректор ТУСУРа займет кресло в думе Томской области вместо избранного сенатором Кравченко

ТОМСК, 26 октября. /ТАСС/. Ректор Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Виктор Рулевский стал депутатом Законодательной думы Томской области. Он получил мандат вместо Владимира Кравченко, переизбранного в сенаторы от региона, сообщили журналистам в пресс-службе регионального избиркома.

14 октября Законодательная дума Томской области наделила депутата-единоросса Владимира Кравченко полномочиями члена Совета Федерации от регионального парламента на первом собрании думы.

"В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательной Думы Томской области седьмого созыва Кравченко Владимира Казимировича, избранного по единому избирательному округу в составе областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением "Томское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая Россия", вакантный мандат передан Рулевскому Виктору Михайловичу", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что от депутатского кресла отказалась член партии "Новые люди" Алина Горобец, вакантный мандат передан другому кандидату от "Новых людей" Екатерине Радионовой.

Как уточнил в социальных сетях Рулевский, в думе он в первую очередь собирается заниматься вопросами образования. "Не только вузовского, но и школьного, а также дополнительного. Ведь всевозможные секции и кружки помогают нашим детям еще в школьные годы попробовать себя в разных областях, определить будущую профессию. И в этом им надо помогать, развивая систему профподготовки с самого раннего возраста", - написал ректор вуза в своем телеграм-канале.

О выборах

Депутаты от партии "Единая Россия" по итогам выборов 17-19 сентября получили 27 из 42 мандатов в Законодательной думе Томской области седьмого созыва, в том числе восемь - по партийным спискам. КПРФ в облдуме заняла семь кресел, ЛДПР и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - три, "Новые люди" - два. В 2016 году в думе Томской области представители "Единой России" получили 31 из 42 мандатов: 10 - по партийным спискам и 21 - по всем одномандатным округам. ЛДПР получила пять мандатов, КПРФ - четыре, "Справедливая Россия" - два.

17-19 сентября в Томской области проходили выборы двух депутатов Госдумы и 42 депутатов облдумы (21 - по партийным спискам и 21 - по округам), а также депутатов двух муниципальных дум. В регионе, где насчитывается более 760 тыс. избирателей, работали 769 избирательных участков. Итоговая явка в регионе составила более 40%.