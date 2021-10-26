В ГД заявили, что решение суда по скифскому золоту подрывает доверие к международным судам

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Решение Апелляционного суда Амстердама, который во вторник принял решение передать Украине коллекцию скифского золота из музеев Крыма, подрывает доверие к международным судам. В случае передачи ценностей на Украину они могут быть украдены, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Решение, которое принято в Амстердаме, не отвечает ни одной статье международного законодательства. Здесь чисто политический момент. Очень плохо, что сегодня международные суды участвуют в той программе, которая активно развивается на территории Европы под названием "Анти-Россия". Как следствие - наступает хаос в международных отношениях, в тех соглашениях, договорах, которые сегодня подписывают", - сказал собеседник агентства.

Водолацкий напомнил, что коллекция скифского золота принадлежит музеям Крыма. "Оно (золото скифов - прим. ТАСС) было в музеях Крыма еще до незаконной передачи Крымской области из состава РСФСР в УССР в 1954 году, - отметил депутат. - Если бы юристы-международники внимательно в суде смотрели все документы, а я думаю, что они внимательно изучили, то есть 100-процентная вероятность, что золото вернулось бы законным владельцам. Но вмешалась политика". Собеседник агентства добавил, что добиться от голландского суда вынесения решения в пользу Киева помогло давление со стороны США.

Говоря о перспективах возвращения ценностей в Крым, депутат отметил, что нынешним украинским властям ценности нужны, прежде всего, для решения экономических проблем. При этом депутат не исключил, что после передачи золота оно может быть украдено. "Руководство Украины максимально торгует активами, закладывает все, что есть ценное, в международных кредитных организациях, чтобы получать кредиты и как-то выживать, - сказал Водолацкий. - Подделать золото, а настоящие реликвии продать или украсть, думаю, что это в мыслях у киевских политиков есть".