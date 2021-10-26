Лавров не поддержал призыв ЕС запретить разработку нефтегазовых месторождений в Арктике

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что солидарен с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, раскритиковавшим призыв Еврокомиссии запретить разработку новых нефтегазовых и угольных месторождений в Арктике.

"Согласен с мнением премьер-министра Норвегии Стёре, который уже дал свою оценку этим идеям Евросоюза", - сказал Лавров во вторник, отвечая на соответствующий вопрос норвежской вещательной корпорации NRK. Ответ министра размещен во вторник на официальном сайте МИД РФ.

В опубликованном в понедельник интервью газете Financial Times Стёре подверг критике предложение Еврокомиссии (ЕК) запретить нефтегазовую деятельность в Арктике, что сильнее всего ударило бы по этой скандинавской стране.

Еврокомиссия предложила ранее ввести общемировой мораторий на добычу углеводородного топлива в Арктике, но поддержала добычу минеральных ресурсов странами ЕС при соблюдении "высоких экологических стандартов". Как заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниус Синкявичюс, в соответствии со стратегией ЕС для Арктики уголь, нефть и газ "должны оставаться под землей в Арктике", и ЕК выступает "за глобальный мораторий на их добычу". Как указал еврокомиссар, этот регион имеет особое значение с точки зрения потепления климата, поскольку его температура повышается в среднем втрое быстрее, чем температура остальной Земли, в связи с таянием льдов, которое в свою очередь ускоряет процесс глобального потепления.