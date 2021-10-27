Татарстан утратит должность президента при принятии закона об организации власти

КАЗАНЬ, 27 октября. /ТАСС/. Татарстан практически не имеет шансов сохранить наименование должности "президент" для высшего должностного лица региона при вступлении в силу закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах России", несмотря на отрицательный отзыв Госсовета республики на законопроект. Такое мнение высказал ТАСС завкафедрой конституционного и административного права Юридического факультета Казанского федерального университета Евгений Султанов.

Ранее парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона. Документ, в частности, устанавливает общее для всех регионов страны наименование должности высшего должностного лица - глава субъекта Российской Федерации. При этом проект закона не предусматривает ограничение полномочий глав регионов.

"Закон могут принять без одобрения Госсовета Татарстана. Это соответствует конституции Российской Федерации и регламенту Государственной думы Федерального Собрания России", - сообщил Султанов.

При этом он отметил, что голосование в парламенте Татарстана имеет значение. "Если законодательные (представительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации более чем одной трети субъектов Российской Федерации выскажутся против принятия соответствующего федерального закона, по решению Государственной думы создается согласительная комиссия", - сказал Султанов, ссылаясь на федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

Он отметил, что отзыв на проект федерального закона считается отрицательным, если и законодательный, и высший исполнительный органы госвласти субъекта выскажутся против. Если позиции разделились, то считается, что мнение не выражено.

По словам Султанова, Татарстан, даже отказавшись поддерживать законопроект, не сможет сохранить наименование статуса президента, если закон примет Госдума. "Это будет противоречить федеральному законодательству", - сказал Султанов.

О проекте закона

27 сентября в Госдуму внесли проект закона о региональной власти, подготовленный во исполнение обновленных положений конституции Российской Федерации. Авторы законопроекта - председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Татарстан остается единственным регионом страны, глава которого именуется президентом.